Dolarda tarihi zamanlar! 7 Mayıs Perşembe dolar en son ne kadar oldu

Dolar güne tarihi rekor kırarak başladı... 2018 Ağustos'unda 7,24 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar bugün 7.26'yı da geçti... İşte 7 Mayıs 2020 Perşembe günü dolar ve euroda son durum...

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Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan dolar, güne tarihi rekorunu kırarak bayladı. Hafta başında 7 lira kritik seviyesini aşan dolar kuru, 7 Mayıs Perşembe gününe 7,22 lira seviyesinden başladı ve kısa sürede tarihi rekor kırdı. Dolar saat 14:23 itibariyle 7.26'yı da geçerek daha önceki tarihi rekorunu geride bıraktı.

Tarihi rekoru kırıp az da olsa geriledi

Dolar, 2018 yılının Ağustos ayında 7,24 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Ardından 5 liraya kadar gerileyen dolar, koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden tırmanışa geçti. Bugün ise tarihi rekorunu geride bırakarak yeni bir tarihi rekor daha kırdı.

Saat 11:45 itibariyle dolar kuru: Yeniden yükselişe geçen dolar 7,2645 ile rekor tazeledi.

Saat 11:45 itibariyle dolar kuru: Dolar 7.2282'ye düştü.

Saat: 10:50 itibariyle dolar kuru: Bir saat önce tarihini rekorunu kıran doların ateşi yavaş yavaş düşmeye başladı. Dolar saat 10:50 itibariyle serbest piyasada 7.2333'ten, euro ise 7.8292'den işlem görüyordu.

Saat 09:50 itibariyle dolar kuru: Dolar serbest piyasada 7.2416 liradan işlem görürken, Euro ise 7.82'den işlem görüyor.