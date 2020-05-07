Dolarda tarihi yükseliş! 7 Mayıs Perşembe dolar en son ne kadar oldu

Dolar/TL yeni güne 7,20 seviyesinin hemen üstünde başlarken kısa sürede Ağustos 2018’deki tarihi zirvesine yaklaşarak 7.24'ü geçti... Doların tarihi rekoru 7.24'tü...

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Dolar güne ateşi yüksek başladı. Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan dolar, güne yine yükselişle başladı. Hafta başında 7,10 lira seviyesini aşan dolar kuru, 7 Mayıs Perşembe gününe 7,22 lira seviyesinden başladı ve kısa sürede 7.24'ü geçerek rekoru geride bırakarak yeniden tarihi rekor kırdı.

Dolar, 2018 yılının Ağustos ayında 7,24 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Saat 09:35 itibariyle dolar kuru: Dolar serbest piyasada 7.2416 liradan işlem görürken, Euro ise 7.82'den işlem görüyor.

"Türkiye serbest piyasa prensiplerinden sapmadı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gün uluslararası yatırımcılarla bir telekonferansta bir araya geldi. Bakan burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin serbest piyasa prensiplerinden sapmadığını, rezervlerin sağlam olduğunu söyledi.

S&P kredi notunu sabit tuttu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını B+ ve BB- olarak teyit etti ve görünümü ‘durağan’ olarak belirtti. S&P, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 daralmasını ve 2021’de yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.

SWAP için olumsuz açıklama

Fed’in bölge başkanlarından Thomas Barkin Türkiye ile swap anlaşması yapılıp yapılmayacağı sorusuna “Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını” söyledi.

BDDK’ya tanınan yeni yetkiler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yönetmelik yayınladı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu’nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlandı. İlgili madde, BDDK’ya, finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor.



