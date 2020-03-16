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Dolarda son 2 yılın en yüksek gün içi seviyesi! FED faizleri neredeyse sıfırladı

FED faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen dolar/TL kuru, koronavirüs endişeleriyle Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyelerden 6.30’un üstünde seyrediyor.

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Dolar 6.3125 - 6.3195 seviyesinde işlem görürken euro/TL 7.0170 - 7.0298 seviyesinde.

FED faizi neredeyse sıfıra indirdi

Dünyanın başlıca ülkelerinin merkez bankaları koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek ortak adım attı. FED faizi neredeyse sıfıra indirirken en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı.

Büyük merkez bankaları ise kredi piyasalarını ve bankaları rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.

Dalgalı seyir

Dolar/TL koronavirüs kaynaklı küresel riskten kaçışla geçen haftaya 6.10 seviyesinden başlamış oldukça dalgalı bir seyir ardından 6.3475’e kadar yükselmişti.

Altında son durum

- Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk sabahında 313,5 seviyesinden işlem görüyor. 

- Aynı dakikalarda çeyrek altın 510,9 lira, cumhuriyet altını 2,154 liradan satılıyor. 

Lira cinsi yatırım araçlarında küresel endişeler kaynaklı satış baskısı geçen hafta özellikle pazartesi ve perşembe günleri belirginleşti. Türkiye’de geçen hafta ilk vakanın görülmesi ardından tedbirler de artırıldı. Eğitime ara verilmesi ile belirginleşen tedbirler dün de genişletildi. Vaka sayısı dün akşam itibariyle 18 olarak açıklandı.

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