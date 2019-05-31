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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yüzde 2,9 daraldı.  Haberin devamı.
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Dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor İşte dolarda son durum

Dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor İşte dolarda son durum

Piyasalar saat 10:00'da açıklanacak bu yılın ilk çeyrek büyüme verisini beklerken Dolar/TL güne 5.91 seviyesinden başladı. Kur dün 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi görmüştü. TL, salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle dün 5.8650'ye kadar gerileyerek  25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gören Dolar/TL, Türkiye'de ilk çeyrek döneme ilişkin büyüme verilerinin takip edileceği haftanın son işlem gününe 5.91 seviyesinden başladı. Dolar/TL dün günü 5.90 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL geçen  hafta 6.15'i aşmıştı.

Beklentiler daralma yönünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK= bugün saat 10:00'da ilk çeyrek büyüme verisini açıklayacak. Beklentiler ilk çeyrekte yüzde 2.8 daralma olacağı yönünde.

Salı gününden bu yana gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, son üç gündür gelişmekte olan para birimleri arasında çok değer kazanan para birimi konumunda. Bunun en önemli nedeninin ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimi olduğu belirtiliyor.

Güney Afrika randı TL başta olmak üzere ikili işlem önerileri ve TL'nin son yıllarda açık ara en çok satılan para birimi olması da  TL'ye değer kazandıran etkenler arasında gösteriliyor.

Akar'ın açıklamasıyla başladı

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı.

Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile  telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artıran nedenler oldu.  Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA  çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden oldu.

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