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Dolara S-400 etkisi: 6 liranın altını gördü! İşte son durum

Dolara S-400 etkisi: 6 liranın altını gördü! İşte son durum

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle aşağı yönlü hareket eden Dolar/TL dün bir kez daha 6 liranın altını test etti. Dolar 6,00, Euro ise 6,70 seviyesinden işlem görüyor.

Diğer gelişen ülke paraları ABD- Çin kaynaklı ticaret savaşı endişeleriyle dolar karşısında değer kaybederken TL dün de pozitif ayrıştı. Dolar/TL yine 6 seviyesinin altını test etti ancak kalıcı olamadı.

Dolarda son durum

30 Mayıs sabahı dolar 6,00 Euro ise 6,70 seviyesinden işlem gördü.

İyimser havanın etkisi

Analistler olumlu havadaki temel nedenin ABD ile ilişkilere dayandırırken, S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılanıyor.

Ortak çalışma grubu kurulması teklifi

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir." dendi.

S-400 teslimatları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen gün "S-400 teslimatları haziran ayına yetişmeyebilir" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan bankacılar TL'deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine de bağlıyor.

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