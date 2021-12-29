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Dolar yükselişe geçti! Türk Lirası'ndaki günlük değer kaybı yüzde 4’ü aştı

Dolar yükselişe geçti! Türk Lirası'ndaki günlük değer kaybı yüzde 4’ü aştı

Geçen hafta 18,36'dan 10,27'ya kadar düşen dolar/TL'de bu sabah tekrar yükselişe geçti. Güne 11,78’den başlayan kur, saat 09:04’te ani bir yükselişle 12,88’i gördü. Dolar saat 15:00 itibariyle 12.35 liranın üzerinde seyrediyor.

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Geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18.4’lük tarihi zirveden 10,27’ye kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 12 seviyesini aştı. Dolar/TL öğleden sonra günlük yüzde 5 yükselerek 12,40 seviyesinin üzerinden işlem gördü.

Güne 11,78 seviyesinden başlayan dolar/TL’de sabah 09.04 sıralarında çok sert yükselişle 12,88 seviyesi görüldü. Kur daha sonra 12,00-12,40 aralığına çekildi. Öğleden sonra ise kur 12 seviyesinden 12,40’ın üzerine tırmandı.

15:00 itibariyle piyasalar: Saat 15.00 itibari ile dolar 12.39 lira seviyesinde işlem görürken Euro 14 lirayı aştı. Öte yandan altında da yükseliş sürüyor. Gram altın 710 liranın üzerinde alıcı buluyor.

14:00 itibariyle piyasalar: Yükselişe geçen dolarda hareketlilik devam ediyor. Saat 14.00 itibari ile dolar 12.40 seviyesine yaklaşırken Euro da 14 lira sınırında işlem görüyor.

Saat 13:30 itibariyle piyasalar: Dolar 12.30 liranın üzerinde seyrederken, euro da 14 lirayı aştı. Gram altında da dolardaki yükselişle birlikte yükseliş yaşandı. Serbest piyasada gram altın 710 liradan, çeyrek altın ise 1.165 liradan satılıyor.

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