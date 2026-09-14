Dolar yükselirken euro geriledi! 14 Eylül dolar ve euro alış-satış fiyatları kaç TL?

Döviz piyasasında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü dolar/TL yukarı yönlü seyrederken euro/TL’de geri çekilme dikkat çekiyor. “Dolar bugün ne kadar?”, “Euro kaç TL oldu?”, “14 Eylül dolar alış-satış fiyatı kaç TL?” ve “Euro alış-satış kuru ne kadar?” gibi sorular araştırılıyor. Güncel verilere göre dolar 48,62 TL, euro ise 56,16 TL civarında işlem görüyor.

Peki dolar ve euro alış-satış fiyatları tam olarak ne kadar? İşte ayrıntılar.

14 EYLÜL DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

14 Eylül 2026 saat 16.59 itibarıyla doların alış fiyatı 48,6212 TL, satış fiyatı ise 48,6238 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru gün içinde yüzde 0,21 yükselirken 48,6229 TL ile günün en yüksek seviyesini gördü. En düşük seviye ise 48,5848 TL oldu.

14 EYLÜL EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATI KAÇ TL?

Aynı saatlerde euronun alış fiyatı 56,1500 TL, satış fiyatı ise 56,1601 TL olarak kaydedildi. Euro/TL gün içinde yüzde 0,47 gerilerken dolar karşısındaki euro paritesi de yaklaşık 1,1549 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR BUGÜN NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL’deki yükselişte küresel dolar talebi, faiz beklentileri ve iç piyasadaki döviz dengesi etkili oluyor. Kur, güne 48,5213 TL seviyesinden başladı ve gün içinde 48,62 TL’nin üzerine çıktı. Bu hareket, dolar endeksi ve uluslararası piyasalardaki risk iştahıyla birlikte takip ediliyor.

EURO BUGÜN NEDEN GERİLEDİ?

Euro/TL’deki düşüşte EUR/USD paritesindeki gerileme etkili oluyor. Euro/dolar paritesi 14 Eylül’de yüzde 0,64 düşüşle yaklaşık 1,1549 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, TL karşısında euronun dolar kadar güçlü seyretmemesine neden oluyor.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

14 Eylül 2026 saat 16.59 itibarıyla sterlin alış fiyatı 65,6198 TL, satış fiyatı ise 65,6334 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL’de günlük değişim yüzde 0,28 düşüş yönünde gerçekleşiyor.

DOLAR VE EURO YÜKSELİR Mİ?

Döviz kurlarının kısa vadeli yönünde TCMB’nin para politikası, enflasyon beklentileri, Fed kararları ve küresel dolar hareketleri belirleyici olacak. Özellikle ABD’den gelecek makroekonomik veriler ile faiz beklentilerindeki değişimler dolar ve euro üzerinde hareketlilik yaratabilir.