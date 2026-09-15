Dolar yükseldi, euro geriledi! 15 Eylül dolar ve euro alış-satış fiyatları kaç TL?

Döviz piyasasında 15 Eylül 2026 Salı günü dolar ve euro fiyatları yakından takip ediliyor. “Dolar bugün ne kadar?”, “15 Eylül dolar kaç TL?”, “Euro alış-satış fiyatı ne kadar?” ve “1 euro kaç TL oldu?” gibi sorular araştırılıyor. Güncel serbest piyasa verilerinde dolar 48,64 TL civarında işlem görürken euro 56,12 TL seviyelerinde seyrediyor. Peki dolar ve euro alış-satış fiyatları tam olarak ne kadar, sterlin kaç TL oldu? İşte ayrıntılar.

15 EYLÜL DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI NE KADAR?

15 Eylül 2026 saat 09.30 itibarıyla serbest piyasada dolar 48,6381 TL alış, 48,6427 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL güne yaklaşık yüzde 0,03 yükselişle başladı. Kur gün içerisinde 48,64 TL seviyesinin üzerine çıktı.

15 EYLÜL EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATI KAÇ TL?

Euro/TL aynı saatlerde 56,1072 TL alış, 56,1186 TL satış seviyesinde bulunuyor. Euro güne yaklaşık yüzde 0,14 değer kaybıyla başladı. Böylece dolar sınırlı yükselirken euro/TL’de aşağı yönlü bir seyir öne çıktı.

1 DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Serbest piyasada 1 ABD doları 15 Eylül Salı günü yaklaşık 48,64 TL seviyesinde işlem görüyor. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan alış-satış makasları nedeniyle vatandaşların karşılaşacağı fiyatlar serbest piyasa rakamlarından farklı olabiliyor.

1 EURO BUGÜN KAÇ TL?

Euro, 15 Eylül’de yaklaşık 56,11 TL seviyesinde seyrediyor. Euro/TL’deki hareketi hem Türk lirasının seyri hem de uluslararası piyasalardaki euro/dolar paritesi etkiliyor. EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,153 seviyelerinde bulunuyor.

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz sterlini de 15 Eylül’de değer kaybeden para birimleri arasında bulunuyor. Güncel serbest piyasa verilerinde sterlin 65,5860 TL alış, 65,6041 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Sterlindeki günlük gerileme yüzde 0,19 civarında gerçekleşiyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR, EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi dolar/TL tarafındaki sınırlı yükselişi destekliyor. Euro/dolar paritesindeki geri çekilme ise euro/TL üzerinde baskı oluşturuyor. Yurt içinde enflasyon görünümü ve TCMB’nin para politikası, küresel tarafta ise Fed’in faiz kararı ve vereceği mesajlar döviz piyasasının yönü açısından yakından takip ediliyor.

DOLAR VE EURODA GÖZLER FED KARARINDA

Küresel piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın 15-16 Eylül toplantısı bulunuyor. Fed’in faiz konusunda atacağı adım ve yılın kalan bölümüne ilişkin vereceği mesajlar dolar endeksinde hareketliliği artırabilir. Bu hareket dolar/TL ve euro/TL kurlarına da yansıyabilir.