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Dolar yeniden kritik eşiğe dayandı! Doların ateşi yükseldi

Enflasyon rakamlarının izleneceği güne dolar/TL 7.39 seviyesinden başlarken, euro/TL ise 8.73 civarında seyrediyor.

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Dolar/TL kuru 3 Eylül Perşembe gününe 7.3967'den başladı. Euro ise güne 8.72 liranın üzerinde başladı. Doların kritik eşik olan 7.40 seviyesini aşıp aşmayacağı merak konusu... 

Foreks anketi

Foreks'in 18 banka ve kurum ekonomistiyle düzenlediği ankete göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.00, yıllık yüzde 11.89 artması bekleniyor.

TÜİK, verileri saat 10.00'da açıklayacak. Aynı saatte yurt içi üretici fiyat verileri de gelecek.

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