Dolar yeniden düşüş trendine girdi finans uzmanı dolar kuru için fiyat verdi

Ünlü finans danışmanı Murat Sağman, düşüşe geçen dolarla ilgili dikkat çeken öngörülerde bulundu. Dolar kuruyla ilgili Sağman, "Trend aşağıda şuan. 7 destek, 7'nin altında 2 gün kalırsa 6.80-6.85'ler açıkcası gözüküyor." dedi.

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Dolarda düşüş devam ediyor. Dövizde yaşanan bu düşüş trendinin ne kadar devam edeceği merak konusu. Dolar 7 liranın üzerinde seyir ederken, akla gelen en önemli soruların başında dolar yeniden 6 bandına düşecek mi? Yoksa yeniden yükselmeye başlayacak mı?

Youtube'da İntegral Forex kanalına konuk olan ünlü finans danışmanı Murat Sağman, dolarda yaşanan düşüşle ilgili fikirlerini aktardı. Genel itibari ile olumlu bir tablo çizen Sağman düşüş beklentisi içinde olduğunu aktardı.

"Sıcak para geliyor, bir şey olursa o para çıkar."

Ekonomist Sağman ''Kurda 7.25-7.30 bandını kırmasa kurda düşüş devam ediyor, değişiklik yok. Trend aşağıda şuan. 7 destek, 7'nin altında 2 gün kalırsa 6.80-6.85'ler açıkcası gözüküyor. Ben oralarda Merkez Bankası'nın devreye gireceğini düşünüyorum. Ondan sonra 6.50 seviyeleri var. Bunu yabancı bankalarda belirtti ama ona daha var. 7'yi kırarsa 6.80-6.85' görüyor. Dışarıda hava hoş, Türkiye normalleşmeye çalışıyor. Sıcak para geliyor, bir şey olursa o para çıkar.'' dedi.

Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?

Sağman yüksek enflasyon döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşürmemesi gerektiğini aktardı. Erken faiz indirmenin kurda yükselişe neden ola bileceğinin altını çizdi. Ünlü ekonomist enflasyon oranları düştüğü takdirde her hangi bir indirimin konuşulmasının doğru olduğunu ifade etti.

ABD ile sorunlar

Sağman ABD ile orta riskli sorunları beklediğini söyledi. Sağman NATO Zirvesi, Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'nin önüne bir şeylerin çıka bileceğini vurguladı. Sağman ABD ile yaşanacak her hangi bir sorunun yeniden doların yükselişe geçe bilmesine neden olacağını aktardı.

Murat Sağman kimdir?

1972 yılında Paris`te doğmuştur. 1992 yılında Galatasaray Lisesi`nden mezun olmuştur. Fransa`da Sorbonne Üniversitesinde Ekonomi ve Finans bölümlerini derece ile bitirmiştir. Yine Sorbonne Üniversitesi`nde derece ile sonuçlanan Banka ve Finans üzerine Master eğitimi yapmıştır (3000 kişi başvurusu arasında seçilen 25 kişiden biri olmuştur).

1997 yılında Paris Credit Lyonnais Hazine Bölümü ve Paris Borsası`nda kısa deneyimler kazandıktan sonra 1998 yılında Türkiye`de Alfa Menkul Değerler Hazine Bölümünde çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında ABD`de Nasdaq borsasında Broadway Trading firmasında hisse senetleri piyasasında Trader olarak görev yapmıştır (bu görev için 2000 kişi arasından seçilmiştir). 2002 yılında Paris Refco da ABD Piyasaları Başkanlığı yaptıktan sonra 2004`te Akbank Private Banking`e Yurdışı Piyasaları ve Hisse Senetleri piyasalarından sorumlu Yatırım Yöneticisi olarak katılmıştır. Aralık 2005 ve Ağustos 2011 yılları arasında Finansbank`ta Özel Bankacılık Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 ve 2015 yılları arası Notus Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olmuştur. Şirketi İtalya`nın en büyük bağımsız Portföy Şirketi Azimut gruba satılmıştır. 2006 yılında LM Investment Management sponsorluğunda Dubai`de gerçekleşen ve dünyadan katılan 100 bankacının katıldığı Özel Bankacılık Konferansında ödül almıştır. 2008 yılında Avrupa Özel Bankacılık Konferansına Türkiye`den o güne kadar çağırılan ilk konuşmacı olmuştur. Konferansın moderatörlüğünü ve oturum başkanlığını da yapmıştır. 2008 ve 2014 arası Galatasaray Üniversitesi`nde Öğretim Görevlisi olmuştur ve "Finans Piyasaları" konulu dersi vermiştir. 2016'dan beri Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisidir. 2011 yılında Türkiye Bankalar Birliği Eğitmen kadrosuna seçilmiştir. Ege Üniversitesi tarafından 2016 yılının En İyi Ekonomisti seçilmiştir. İleriye dönük yaptığı doğru tahminlerinden dolayı " Ekonominin Kahini" denilmiştir.

Sanayi ve Ticaret odalarına, Derneklere, Vakıflara ve Sendikalara ekonomi ve piyasalarla ilgili konferanslar vermektedir (şimdiye kadar 100`den fazla konferans vermiştir). 2005 yılında beri tüm televizyon ekonomi kanallarında ekonomi ve piyasalarla ilgili yorumlar vermektedir. 2015 yılında kurulan Sagam Strateji Danışmanlık şirketin kurucusudur. Galatasaray Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

SPK ileri düzey, SPK türev ürünleri, İMKB Tahvil Bono, SPK kurumsal derecelendirme, ABD Series 7, Series 63 ve Series 55 lisansları mevcuttur. Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.