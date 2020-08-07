Dolar yeni zirveye oturdu! 7 Ağustos dolarda son durum

Dün 7.30'a yükselerek zirveyi gören dolar/TL yeni güne de 7.26'nın hemen üzerinde başladı. Dolar kuru, şu dakikalarda 7.2946 ile işlem görüyor.

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7.30'u aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL, günü de 7.25'ten kapatmıştı.

Doların ana para birimleri karşısındaki ortalama değerini gösteren dolar endeksi son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen TL karşısında tarihi rekorunu kırdı.

Yeni güne 7.26 liranın üzerinde başlayan dolar, şu dakikalarda 7.2946 lira, Euro 8.61, sterlin ise 9.53 lira civarında işlem görüyor.

Ons altında da zirvede

2.065 doların üzerine tırmanan altının ons fiyatı ise bugün kazanımlarının bir kısmını vermiş durumda. Yine de 2.057 dolarla tarihi zirvesine yakın seyrediyor.