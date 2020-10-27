BIST 1.144
DOLAR 8,13
EURO 9,62
ALTIN 498,04
HABER /  EKONOMİ

Dolar yeni tarihi rekor geldi! Dolar kaç lira euro da son durum ne?

Dolar - euro kaç lira oldu. 27 Ekim 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL 8,12 ile tarihi zirveyi yeniledi.

Abone ol

Dün 8 lirayı aştıktan sonra bu sabah da yükselişte olan dolar/TL güne 8,10 seviyesine çıkarak rekorla başlamıştı. Dolardaki yükseliş şu saatlerde de devam ediyor. Dolar 8.12 seviyesini geride bırakırken, Euro/TL ise 9,60'tan işlem görüyor. Altın yükselişe geçerken, Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. Dolardaki yükseliş sürecek mi? İşte piyasadaki son durum..

10:15 itibariyle piyasada son durum: Dolar ve euro yükselişini sürdürüyor. Borsa İstanbul ise güne düşüşle başladı. Dolar 8.12 seviyesini geride bırakırken, euro da 9.60 seviyesini aştı. Altının onsu ise 1.905'e çıktı...

09:40 itibariyle piyasada durum: Dolar 8.1030 seviyesinde işlem görürken, Euro da 9.5033'ü gördü. Altın da yükselişe geçti. 

ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor.

Bugün piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, TCMB'nin açıklayacağı uluslararası rezervler ve TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları verileri izlenecek. Borsada bilançolar izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da 7 DAEŞ'li yakalandı! İki farklı tarihte saldıracaklardı
Hatay'da patlamanın yaşandığı caddede teröre 'Türk Bayraklı' tepki
Fransa Ticaret Bakanı'ndan Erdoğan'ın 'boykot' çağrısına ilişkin açıklama geri adım attı
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:Kısıtlamalar sosyal alanlarda daha çok yoğunlaşabilir
BAE lideri Bin Zayed’in başdanışmanı: Macron ile Erdoğan tartışıyorsa mutlaka Macron haklıdır
Laleli Camisinin avizelerini paylaştı Prof. Dr. İlber Ortaylı çileden çıktı!
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan şok tespit! Hasta işe gidiyor çünkü işten atılmaktan korkuyor
Zoom toplantılarında yeni dönem o özellik eklendi
Bursa'da kimse ona inanmıyor! Gören herkes kimliğini soruyor
Fransız malları nelerdir Türkiye'de satılan Fransız malleri listesi
Dünyayı korkutan tablo! Vakalar patladı ölümler her gün artıyor
Hasan Sabbah kimdir kısaca hayatı Hasan Sabbah ne zaman öldü?
Yorumlar 1 yorum