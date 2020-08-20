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Dolar yeni güne 7.30 seviyesinden başladı! Merkez'in kararı bekleniyor

Merkez Bankası'nın bugün açıklanacak faiz kararı öncesi dolar, güne 7.30 seviyesinde başladı.

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Koronavirüs kaynaklı olarak dolardaki hareketlilik sürerken dolar/TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi 7.30 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL 8.66 civarında işlem görüyor.

Beklenti anketi

Foreks anketinde beklenti, TCMB haftalık repo faizinin yüzde 8,25 seviyesinde korunacağı, O/N ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılacağı yönünde oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

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