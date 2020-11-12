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Dolar ve euro kademeli olarak düşüşe geçti! Piyasalar sakinleşiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide yeni yol haritası piyasalara olumlu yansıdı ve dolar-euro kademeli olarak düşüşe geçti.

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Yenilenen ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesajlarının olumlu karşılandığı yurt içi piyasalar, gelecek hafta açıklanacak faiz kararı beklemeye başladı. Döviz kurlarındaki düşüş bugün yerini yatay seyre bıraktı.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'deki değer kazancı belirginleşirken hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün 7,87 seviyelerinden; euro/TL ise 9,27 düzeyinden el değiştiriyor. 

Takip edilecek gelişmeler

Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında.

Uzmanlar bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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