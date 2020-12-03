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HABER /  EKONOMİ

Dolar ve euro güne yatay seyirle başladı! Piyasalar enflasyon verilerine kitlendi

Dolar/TL 7.85 seviyesinde güne yatay seyirle başlarken, euro/TL ise 9.52 civarında seyrediyor.

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Dolar/TL 8 seviyesinin altında yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda hem Türkiye, hem de küresel olarak koronavirüste yeni yayılım süreci takip edilirken; iç piyasada ise saat 10.00'da açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri izleniyor.

Dolar/TL, 8.58 zirvesinden ekonomi yönetiminde değişimle birlikte daha ortodoks politikalara geçiş beklentileriyle 7.5’li seviyelere gerilemiş; ancak bu gerileme lokal döviz altın alımlarıyla kalıcı olamamış ve 8 seviyesine yükselmişti. Bu yükselişin ardından ise kur 7.8 civarında genel olarak yatay bir seyir izledi.

Enflasyon verileri izlenecek 

Reuters’ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Kasım’da aylık %1 artış göstermesi, yıllık enflasyonun kur geçişkenliği etkisiyle Ekim ayındaki %11.89’dan Kasım’da %12.6’ya yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon en son Haziran’da %12.5’i aşmıştı. Dolayısıyla Kasım’da yıllık enflasyonun bu seviyeyi aşması yükselişi Ağustos 2019 seviyelerine getirebilir. Reuters anketinde aylık beklentiler %0.75 ile %1.45 artış bandında.

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