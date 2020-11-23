BIST 1.332
DOLAR 7,77
EURO 9,22
ALTIN 463,42
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve euro dalgalı seyrediyor! İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları

Merkez Bankası'nın faizi yükselttiği karar sonrasında sert çakılan dolar/TL 7,75 seviyesinde hareket ederken euro/TL de 9,19 civarında işlem görüyor. 

Abone ol

Merkez Bankası, Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti.

Merkez Bankası attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, "net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma" olarak tanımladı.

23 Kasım 2020 dolar ve euro kuru dalgalı bir seyir izliyor. İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da geçen hafta yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyeceklerini kaydetmişti.

Piyasalarda koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının nisan ayındaki zirvelerde seyretmesiyle tekrar devreye alınan hareket kısıtlamalarını da yakından izleniyor. Benzer trend neredeyse tüm dünyada görülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el otoda yeni beklenti yüzde 15! İşte araba almak için en doğru zaman Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener Bülent Arınç'a Selahattin Demirtaş'ın teröristleri övdüğü 'Seher' kitabını önerdi
Melih Gökçek'ten Yavaş hakkında olay iddialar: Yavaş’ın uykuları kaçacak
15 gün sokağa çıkma ve seyahat yasağı getiririz! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 9 bin 583 kişiye ceza uygulandı
Ahmet Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a 'Demirtaş' desteği cesaretle dile getiren siyasetçilerden
Celal Kılıçdaroğlu abisi Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Çakıcı'nın yanında durmazsa ceza kesilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Balbay'ın 'Bülent Arınç' tezi kof çıktı! Erdoğan ters köşeye yatırdı
Eyüpsultan'da panik! HES kodu denetiminde temaslı kişi otobüste tespit edildi
Adana'da ele geçirildi! Tam 3 milyon 60 bin adet
Gizem Demir kimdir Emre Karayel'in eşi kaç yaşında?
Bundesliga'da Max Kruse şov: Köln maçını boş geçmedi
Hekimoğlu 26. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar