Dolar ve altın tırmanışa geçti! 22 Şubat 2022 döviz ve altın piyasalarında son durum

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in son çıkışıyla savaş kapıya dayandı. Haliyle piyasalarda da savaş rüzgarları esmeye başladı. Dolar, altın ve petrol fiyatları fırladı. Peki dolar ve euro'da son durum ne? İşte 22 Şubat 2022 dolar ve euro rakamları.

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Dolar ve Euro yeni haftaya hareketli başladı. Dün gün içerisinde 13,74 seviyesine kadar yükselen Dolar, ardından gerileyerek günü 13,66 seviyesinde kapattı. Dolar bugün güne kapanış seviyesinde başlarken, Euro ise günü 15,50 seviyesinden açtı. Ardından tırmanışa geçti ve 13.80 lirayı aştı. İşte 22 Şubat 2022 Dolar ve Euro ve altın rakamları...

Dolar güne nasıl başladı?

Güne 13,66 ile başlayan Amerikan Doları, bugün itibarıyla %1,04 artışla 13,80 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,58, en yüksek 13,74 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,66 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Güne 15,50 ile başlayan Euro, bugün itibarıyla %1,23 artışla 15,66 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,41, en yüksek 15,53 seviyelerini gören Euro, günü 15,49 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Güne 18,64 ile başlayan İngiliz Sterlini, bugün itibarıyla %1,17 artışla 18,82 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,50, en yüksek 18,64 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 18,62 seviyesinde kapattı.

Altın kaç lira?

Ukrayna krizi nedeniyle altının ons fiyatı uçarken, buna dolardaki yükseliş de eklenince iç piyasada gram altın fiyatları yükseltti. Gram altın 844 liradan satılırken, çeyrek altın 1.381 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 5.509 liradan satılıyor...