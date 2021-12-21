Dolar tepetaklak gidiyor sert düşüş sürüyor! 21 Aralık piyasalarda son durum dolar, euro...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından piyasalarda şok düşüşler yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18.3674'ten işlem gören Dolar/TL değer kaybederek 12.18 TL'ye kadar geriledi. 20 liraya ulaşan Euro/TL kuru da 13.73 lira seviyelerini kadar düştü.

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Dün 18 TL seviyesini aşarak rekor kıran Dolar/TL kabineden çıkan TL'yi özendirici önlemlerin ardından hızlı bir düşüş kaydetti. Dolar kuru salı günü sabah saatlerinde yüzde 1,6 yükselişle başladı ve sonrasında sert düşüş başladı.

10:00 itibari ile piyasalar: Dolarda hareketlilik devam ediyor. Şu sıralar dolar 12.18, euro da 13.73 liradan alıcı buluyor.

09:30 itibariyle piyasalar: Dolar aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. 09,30 itibari ile dolar 11.12, euro da 12.57 seviyesinde alıcı buluyor.

09:15 itibariyle piyasalar: Doların sert düşüşü sürüyor. Saat 09,15 itibari ile dolar 11.29, euro da 13.02 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurundaki düşüşe rağmen Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde bir gerileme görülmedi.

"Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrasında 1 milyar dolar bozduruldu"



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata 'kur farkı' sistemine kamu ve özel bütün bankaların dahil olabileceğini söyledi.

Çakar açıklamasında, "Cumhurbaşkanının açıklaması sonrasında şu ana kadar 1 milyar dolar bozduruldu." dedi.