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Dolar tekrar yükselişe geçti! Dolar kaç lira oldu piyasalarda son durum

Dolar güne yükselişle başladı. Saat 10:55'te yeni bir rekor kırdı ve 7.47'yi aştı... Euro ve Borsa İstanbul'da da yükseliş sürüyor...

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7.4620'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 8.8170'ten, sterlin/TL ise yüzde 0.1 değer kaybıyla 9.8050'den satılıyor. Dün en düşük 7.4241, en yüksek 7.4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 7.4576'dan tamamladı.

SAAT 10:55'TE YENİ REKOR: Dolar yeni rekor kırarak 7.47 TL'yi aştı. Bu sabah 7.4541 TL ile açılan dolar yeni bir rekor kırarak 7.4717 TL seviyesine kadar yükseldi. Euro 8.82 TL'den işlem görürken sterlin ise 9.81 TL'den alıcı buluyor. 

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Borsa güne yükselişle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, 4.76 puan ve yüzde 0.43 değer kazanarak 1.101.56 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0.36 ve holding endeksi yüzde 0.38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0.49 ile turizm oldu.

Dün alıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.97 değer kazancıyla 1.096.81 puandan tamamladı. 

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