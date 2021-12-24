Dolar tahminleriyle ünlenen ekonomist Özgür Demirtaş'tan Fox Tv Mahkum dizisine övgü
Dolar son durumuna ilişkin son dakika tahminleri ile ünlenen ve Twitter'da ekonomiye ilişkin paylaşımları ile tanınan ekonomist Özgür Demirtaş, Fox Tv'de yayınlanan Mahkum dizisine övgüler yağdırdı.
Dolar kuruna ilişkin tahminlerine ilişkin Tiwtter paylaşımları ile dikkar çeken ünlü ekonomist Özgür Demirtaş Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin oyuncularına övgü yağdırdı. Dizinin başrol oyuncuları Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu hakkında, "Bu aktörlerimizi Dünya çapında yapmalıyız" diyen Özgür Demirtaş normalde pek de yerli dizi izlemediğini ifade etti.
Ekonomi gündemine dair yaptığı açıklamalarla tanınan ve Twitter hesabından zaman zaman yaptığı özellikle de 'dolar kuru' paylaşımlarla gündem olan Demirtaş, bu kez bir dizi hakkında konuşarak şaşırttı.
Fox Tv'de dün akşam yeni bölümü yayınlanan Mahkum dizisi hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelen ekonomist Özgür Demirtaş, dizinin başrol oyuncuları Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun dünya çapında ünlü olabilecek kadar yetenekli oyuncular olduğunu söyledi.
"Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu... Vallahi Billahi tebrikler"
Demirtaş, "Ben çok Türk dizisi seyreden biri değilim. Arada denk gelince bakıyorum. İki aktör var bende etki bırakan: Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu. Vallahi billahi tebrikler. Çok gurur duydum. İnanılmaz yetenekliler. Bu aktörlerimizi Dünya çapında yapmalıyız." ifadelerini kullandı.