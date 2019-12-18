Dolar son iki ayın en yüksek seviyesine vurdu! Yükselişi önlenemiyor

Üst üste 4 gündür aralıksız yükselen dolar, son iki ayın en yüksek seviyesi olan 5.90'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası TL'nin reel faizinin azalması ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL benzer para birimlerinden negatif ayrışırken, 5.91'e kadar yükselen dolar/TL iki ayın en yüksek seviyesini yakaladı.

Geçtiğimiz Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, haftaya 5.82’nin hemen üzerinde başlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 5.89 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolarda son durum

ABD ile gergin ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.

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