Dolar saat 14:20'de 12 lira 50 kuruşu, Euro ise 14 lirayı aştı! Dolar 5 saatte 1 lira 10 kuruş kaybetti
Dolar zincirlerinden boşaldı... Güne 11.40 lira seviyelerinde başlayan dolar, saat 11:15'te 12 lirayı aştı. Dolar saat 14:20 itibariyle ise 12.52 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Euro da 4 lirayı aştı... İşte 23 Kasım 2022 Salı günü piyasalarda son durum...Abone ol
Kasım ayının son haftasında Dolar/TL ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne 11.42 lira seviyelerinde başlayan dolar, dakika dakika yükseldi ve 5 saatte yaklaşık 1 lira 10 kuruş değer kazandı... İşte dakika dakika doların yükseliş serüveni...
Dolar ve eurodaki yükseliş bir türlü durmuyor. Merkez Bankası ve Hükümet'ten doların ateşini düşürecek açıklamalar konusunda herhangi bir açıklama gelmezken, dolar 12.60 TL'yi, euro ise 14.18 lirayı geride bıraktı.
Doların ateşi bir türlü düşmüyor. Dolar saat 14:20 itibariyle 12.52 lira seviyesini geride bırakırken euro ise 14 lirayı aştı. Günün nasıl sona ereceğiyle ilgili hiç kimse bir öngörüde bulunamıyor.
Dolar 12.32 TL'yi gördükten sonra 12:20 lira seviyesine geriledi. Bir süre böyle seyreden dolar tekrar yükseliye geçti ve saat 13:00 itibariyle 12.37 lira seviyesini gördü. Euro ise 13.94 liranın üzerinde seyrediyor.
Dolar durmuyor, durdurulamıyor. Dolar kuru 12.32 TL'yi geride bırakarak sadece bugün 90 kuruş artmış oldu. Euro ise 13.84 lirayı geride bıraktı...
Dolar 12 lirayı aştı, euro 13.50 liranın üzerine çıktı. Serbest piyasada dolar 12.04 liradan işlem görürken, euro 13.56 lira seviyesini geride bıraktı...
Doların hızlı yükselişi sürüyor. Dolar 11.99 lirayı aşarken euro da 13.51 lira seviyesini geride bıraktı. Sterlin ise 16 Türk Lirasını aştı.
Dolar 15 dakika içinde 20 kuruş birden arttı. Saat 09:30'da 11.52 lira seviyesinde olan dolar, 15 dakika sonra 10.72 lirayı aşarak bir rekor daha kırdı. Euro ise 13 lirayı aştı...
Dolar yeni güne de rekorlar kırarak başladı. Dolar 09:30 sularında 11.55 lirayı aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, euro da 12.95 lirayı ayarak 13 liranın kapısına dayandı. Altında da yükseliş sürüyor.
En çok değer kaybeden para birimi TL oldu
Türk Lirası salı günü yüzde 2,6 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Euro da, 13.47'yle, Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.