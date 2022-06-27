Dolar resmen çöktü! Dolar ve euro neden düşüyor? 27 Haziran piyasalarda son durum

Cuma günü 17,38 lira seviyesinde 16,50 bandının altına kadar gerileyen dolar, BDDK kararları sonrası yeni haftaya 16,15 lira seviyesinden başladı. Euro da 17 liranın altına indi. Gram altın da düşüyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,1433 lira, 16,1533 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,9984 lira alış fiyatı, 17,1100 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Ons altındaki yükseliş sürerken, dolardaki düşüş nedeniyle altın fiyatları da 950 lira seviyelerine geriledi. Gram altın 953 liradan satılırken, çeyrek altın 1.559 liradan satılıyor. Altının onsu ise 1.827 dolar...

Dolar neden düşüyor? BDDK'nın kararı neydi?

Cuma akşamı piyasaların kapanış saatinden sonra BDDK'nın açıkladığı ticari kredi kullanım koşullarına ilişkin karar dolar ve euroda sert düşüşlere neden oldu. Kararın açıklanmasının ardından cuma günü yüzde 4,56 düşen dolar bugüne de yüzde 2,35 düşüşle başladı. Euro ise 18.30 TL seviyelerinden 17.55 TL seviyelerine geriledi.

BDDK, Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra şirketlerin TL kredi kullanım koşullarını yeniden düzenledi. Buna göre, ihtiyacından fazla döviz bulunduran şirketler TL kredi kullanmak için dövizi bozdurmak zorunda kalacak. Kurul kararına göre 15 milyon lira karşılığı, yani yaklaşık 908 bin dolar yabancı para nakit varlığı bulunan şirketler, aktifleri veya yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'undan fazla yabancı para nakit varlığı tutuyorlarsa TL cinsi nakdi ticari kredi kullanamayacak.

BDDK, dün yayınladığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. BDDK, şirketlerin dövizden kâr etme amacıyla ihtiyacı dışında döviz aldığını ve bunu döviz yatırımı olarak yaptıklarını ifade etti.

Analistler, BDDK'nın ticari kredi kararının ardından kurlarda oynaklığın artacağını ifade ediyor. Bu hafta içerde açıklanacak önemli veri bulunmazken, yatırımcıların Fed'in adımlarını etkileyebilecek veriyi ABD'nin birinci çeyrek GSYH'sını bekliyor. Veri çarşamba günü açıklanacak.