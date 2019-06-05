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Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu

Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu

Bayram tatili dolayısıyla yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu dolar/TL 5.75 seviyelerine kadar indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili.

Dolarda son durum

"Merkez Bankası bu duruma yanıt verecek"

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi. Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda Merkez Bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi.

Dolar/TL 5.75 seviyelerinde

Dünya gazetesinin aktardığına göre, çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor. Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5.75 seviyelerine kadar geriledi.

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