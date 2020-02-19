Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Dolar altın euro yükselişte

Merkez Bankası'nın 2020'nin ikinci faiz toplantısının yapılacağı bugün yükselişle başladı. 19 Şubat Çarşamba dolar/TL kuru 6,06'nın üzerinde işlem görüyor.

İlk toplantıda faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 düzeyine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi beklenirken piyasalardan da ilk rakamlar geldi.

Öceki gün en düşük 6,0396, en yüksek ise 6,0580 seviyesini gören dolar/TL, 0,1 değer kaybıyla 6,0470'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,06'nın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de 6,54'te seyrediyor.

Merkez Bankası PKK toplantısı

Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.