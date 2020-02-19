Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Dolar altın euro yükselişte

Merkez Bankası'nın 2020'nin ikinci faiz toplantısının yapılacağı bugün yükselişle başladı. 19 Şubat Çarşamba dolar/TL kuru 6,06'nın üzerinde işlem görüyor.
İlk toplantıda faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 düzeyine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi beklenirken piyasalardan da ilk rakamlar geldi.
Öceki gün en düşük 6,0396, en yüksek ise 6,0580 seviyesini gören dolar/TL, 0,1 değer kaybıyla 6,0470'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,06'nın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de 6,54'te seyrediyor.
Merkez Bankası PKK toplantısı
Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.
Altında son durum
Yeni güne değer kazancıyla başlayarak yükselişe geçen altının gram fiyatı, yüzde 0,8 primle 310,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 506,7 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.084 liradan işlem görüyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Keban Barajı gölü ortasında adada yaşayan Robinson Ziya Dede belgesel oldu