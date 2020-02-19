HABER /  EKONOMİ

Dolar rekor kırmaya devam ediyor! Dolar altın euro yükselişte

Merkez Bankası'nın 2020'nin ikinci faiz toplantısının yapılacağı bugün yükselişle başladı. 19 Şubat Çarşamba dolar/TL kuru 6,06'nın üzerinde işlem görüyor.

İlk toplantıda faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 düzeyine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi beklenirken piyasalardan da ilk rakamlar geldi.

Öceki gün en düşük 6,0396, en yüksek ise 6,0580 seviyesini gören dolar/TL, 0,1 değer kaybıyla 6,0470'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,06'nın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL de 6,54'te seyrediyor.

Merkez Bankası PKK toplantısı

Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Altında son durum

Yeni güne değer kazancıyla başlayarak yükselişe geçen altının gram fiyatı, yüzde 0,8 primle 310,6 liradan işlem görüyor.  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 506,7 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.084 liradan işlem görüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Keban Barajı gölü ortasında adada yaşayan Robinson Ziya Dede belgesel oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan darbe tartışmalarına noktayı koydu: Endişe edilecek durum yok
Rıdvan Dilmen: Futbol siyasete karışıyor
Hırsız, zalim ve yalancıların beyinleri daha küçük
Manisa 28 günde 3 bin 774 kere sallandı depremler durmuyor
Yargıtay'dan 12 Eylül darbecileri kararı 'rütbelerini sökün mallarına el koyun'
Erling Haaland coştu Dortmund PSG'yi devirdi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Sözleşmesiyle ilgili çarpıcı kulis Erdoğan milletvekillerine söyledi
Avustralya’da iki uçak havada çarpıştı: 4 ölü
Bu sefer olayın adresi İzmir! Metro hattına atlayan kişi feci şekilde can verdi
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu galaya gaf damga vurdu
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi!.. Çok sayıda yaralı var!
Kamyon şoföründen şok itiraf! Abi kardeşiz dediği kadını öldürüp yakmış
Yorumlar 2 yorum