Dolar rekor kırdı Şahan Gökbakar isyan etti: TL için üzülüyorum!

Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırarken Türkiye'nin gündemi de bu yükseliş oldu. 13,45’i gören dolar sonrası vatandaşlar sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıyor. Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. #Dolar12TL etiketi, kısa Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu. Komedyen Şahan Gökbakar da bu konuda sessiz kalmadı. Gökbakar önce "Ülkemiz ve Türk liramız için çok üzülüyorum" dedi.