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Dolar reform paketini bekliyor 10 Nisan sabahında kur gergin

Dolar reform paketini bekliyor 10 Nisan sabahında kur gergin

İSTANBUL'daki seçim belirsizliği doları baskılamaya devam ediyor. Kur 5.65 - 5.70 bandı arasında dalgalanmaya devam ediyor. 

ABD ile yeniden gerilen ilişkiler, Rus S-400'e dair yaptırım açıklamaları ve İstanbul'da hala netleşmeyen seçim sonnuçları doların gerilmesine neden oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün gece AK Parti'nin İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddederken, İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların tekrar sayılmasına karar verdi. AK Parti, "olağanüstü itiraz" yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebinde  bulunacağını açıkladı.

Saat 08:48'de dolar, euro-sterlin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebi ile ilgili değerlendirmesi sorulduğunda, "Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik söylemlerin TL'de baskı yaratmaya devam ettiğini belirten bankacılar, kurdaki dönemsel gevşemelerin YSK'dan gelen açıklamalarla doğru orantılı olduğu görüşünde.

Gözler Albayrak'ta

Piyasalar bir yandan seçim sonuçlarını ve gelişmeleri izlerken, bir yandan da bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak reform paketini bekliyor. 

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