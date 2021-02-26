Dolar neden şahlandı? Ekonomist Mahfi Eğilmez dolardaki ani yükselişin nedenini açıkladı

Dolar/TL kuru adeta şaha kalktı. Peki dolardaki bu ani yükselişin sırrı ne? Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, dolardaki ani fırlayışın nedenlerini sıraladı.

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Haftaya sakin başlayan dolar, önceki gün atağa kalktı. Dün akşam saatlerinde 7.44 TL'yi test eden doların ateşi bir miktar düşmüştü. Ancak dolar yeni güne de hareketli başladı. Kur şu sıralar yeniden alevlendi. 7.40 seviyelerinde hareket ediyor.. Şüphesiz bu gelişmede ABD tahvil piyasalarının etkisi büyük oldu. Doların yükselişini başka neler tetikleri? Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, doların yükselişindeki makro ve mikro nedenleri açıkladı.

Kişisel blog adresi mahfiegilmez.com'da değerlendirmeler yapan ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar kuru ile ilgili güncel bir analiz paylaştı.

Eğilmez'in yazısı şöyle:

Kur yükselişinin (ya da TL’nin dış değer kaybının) dış ve iç nedenleri vardır. Şu sıralarda Dolar genel olarak değer kaybettiği halde bizde Dolar kuru yükseldiğine göre göre bu seferki kur yükselişinde genel dış etkenlerin rolü yok demektir. Buna karşılık Türkiye’ye özel dış etkenlerin etkisi var. Örneğin piyasalarda, Biden yönetiminin Türkiye’ye yönelik tavrı henüz tam olarak netleşmemiş olsa da pek dostça olmayacakmış gibi bir hava var.

Kur yükselişinin (ya da TL’nin dış değer kaybının) dış ve iç nedenleri vardır. Şu sıralarda Dolar genel olarak değer kaybettiği halde bizde Dolar kuru yükseldiğine göre göre bu seferki kur yükselişinde genel dış etkenlerin rolü yok demektir. Buna karşılık Türkiye’ye özel dış etkenlerin etkisi var. Örneğin piyasalarda, Biden yönetiminin Türkiye’ye yönelik tavrı henüz tam olarak netleşmemiş olsa da pek dostça olmayacakmış gibi bir hava var.

Kanal İstanbul yatırımında ısrar edilmesi, rezervler konusunda gerçeklerin görmezden gelinmesi gibi açıklamalar riskleri artırmaya devam ediyor. Riskler artmaya başladığında da kur yükseliyor.



'Öyle bir dolar mekanizması yok'

Herkes aynı anda Dolar alsa bunu karşılayacak bir mekanizma var mı?

Dünyanın hiçbir ülkesinde herkesin aynı anda Dolar alması halinde bunu karşılayacak bir mekanizma yoktur.

Doları basan ABD’de bile bütün mevduat sahipleri bankalara gidip mevduatlarını aynı anda çekmeye kalksa sistem çöker. Bu tür hareketler genellikle büyük kriz dönemlerinde olur ve krizi içinden çıkılamayacak noktalara taşır. O zaman da devletler para çekilişine sınır koyar hatta yasaklarlar.

Benzer bir durum Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta küresel kriz sonrasında yaşanmıştı. Paniğe kapılan insanlar bankadan paralarını çekmeye kalkışınca sistem tümüyle çökmenin eşiğine gelmiş ve bankalardan para çekilişine günlük sınırlamalar getirilmişti.