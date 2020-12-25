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Dolar mı almalı altın mı almalı? Piyasa uzmanı Altın Memiş yatırım kararını açıkladı

Dolar ve altındaki agresif hareketler bir süredir kesilse de her iki yatırım aracı önceki dönemlere göre daha öngörülemez hale geldi. Yurt içindeki değişen ekonomi politikaları ve makro ölçekteki faktörler nedeniyle dolar ve altın bir aşağı bir yukarı görünüm sergiliyor. Peki yatırımcı dolar mı almalı altın mı? Piyasa uzmanı İslam Memiş kararını açıkladı. Memiş, altının geleceği seviyeyi de söyledi.

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Elindeki Türk Lirası cinsinden parasını enflasyonun altında ezdirmek istemeyen vatandaşların yatırım arayışı sürüyor. Bu konunda en kabul gören yatırım araçları malum dolar ve altın.. Ancak her ikisinde de bir süredir kafaları karıştıran bir tablo söz konusu.. İkisi de inişli-çıkışlı grafiğiyle istikrar vermiyor. Yatırımcı ve yatırım düşünen insanlar bu durumdan tedirgin... Alanında öne plana çıkan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş tahminlerini paylaşıp dikkat çeken önerilerde bulundu..

Altın ve dolarda güncel durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları son haftaların en düşük seviyesine geriledi. Gram altındaki düşüş 200 baz puanlık faiz kararının ardından sınırlı kaldı. Altının ons fiyatı ise 1879 dolar bandında izliyor. Altın gram fiyatı ise haftanın son işlem gününde 458-459 bandında ilerliyor.  Dolar kuru ise 7 lira 58 kuruş seviyesinde izliyor. 

Dolar mı almalı altın mı almalı?
Altın fiyatlarının Ocak ayından itibaren artışa geçeceğini öne süren Altın ve Piyasa uzmanı İslam Memiş Ocak ayında şu anki gram altın fiyatlarının aranacağını söyledi.

Memiş, şunları kaydetti;

"Altının ons fiyatında 1921 dolara kadar bir yükseliş öngördüğümü söyledim. Pazartesi günü ABD tarafından teşvik paketiyle ilgili olumlu gelişmeler öngördüğümü anımsatmak isterim.

Altına işaret etti

Belirsizlik kalktıktan sonra altının ons fiyatının tekrar 1900 dolar seviyesinin üzeri ne ataklar gerçekleştirme ihtimalini ben kuvvetli görüyorum. Yatırımcıları TL'de bekleyenler acaba dolar mı almalıyım, gram altın mı almalıyım iki tercih sunulmalı benim tercihim ise gram altın tarafında. *Altının gramında 480 lira seviyelerini bekliyor olacağım" 

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