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Dolar kuru patladı! İlk rakam 8.37'ye kadar yükseldi

Merkez Bankası Naci Ağbal'ın sürpriz biçimde görevden alınması doların ateşini bir kez daha yükseltti. Yurtdışı piyasaların açılmasıyla birlikte dolar 8.37'ye kadar yükseldi.

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Merkez Bankası Naci Ağbal'ın sürpriz biçimde görevden alınması doların ateşini bir kez daha yükseltti. Yurtdışı piyasaların açılmasıyla birlikte dolar 8.37'ye kadar yükseldi.

Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası geçtiğimiz haftayı Mart ayının en düşük rakamı olan 7.22'lerde kapatan dolar, sürpriz değişim sonrası tekrar alevlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz biçimde Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alması ve yeni yapılan atama sonrası dolar kuru, uluslararası piyasaların açılmasıyla birlikte tekrar yükselmeye başladı.

Türkiye'de piyasaların açık olmamasını fırsat bilen uluslararası finans kuruluşları yüksek dolar kurunda işlem yapmaya başladı. İlk açılışı 8,08'den başlayan kur, 8,37'ye kadar yükseldi.

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