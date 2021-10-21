Dolar kuru Merkez Bankası faizi indirince çıldırdı! Dolar 9.47'yi gördü

MERKEZ Bankası'nın faiz kararını son dakika açıklaması ile duyurunca dolar kuru çıldırdı. Dolar kuru saat 14.00 itibariyle 9.47'ye vurdu. Piyasalar sarsıntı yaşıyor.

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Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar aniden fırladı. Güne 9.26 seviyelerinde başlayıp 9.20 seviyelerine kadar gerileyen dolar, Merkez Bankası kararıyla birlikte eşi görülmemiş bir tırmanış yaşadı. Dolar kuru saat 14.00'da Merkez'in faiz kararıyla birlikte 09.47'yi gördü. Haberin ilk ateşiyle fırlayan dolar sonrasında 09.40-09.41 bandına çekildi. 11 lirayı gören euro ise saat 14.30'de 10.95'e çekildi.

Saat 14.30 itibariyle dolar ve euro kuru

Saat 14.05 itibariyle dolar kuru:

Euro saat 14.00'da 11 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile birlikte Euro da çılgın bir yükseliş sergiledi ve 11 lirayı gördü. Euro kuru saat 14.30'da 10.95 bandına kadar geriledi.



Merkez Bankası faiz kararı

Piyasaların beklediği gibi Merkez Bankası faizleri düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaptığı toplantıdan 200 puanlık faiz indirimi kararı çıktı. Politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Piyasa 50 baz puan indirim bekliyordu. Merkez Bankası'nın indirimi piyasaların beklentisinin hayli üstünde oldu.

Merkez Bankası kararı öncesi dolar kuru:

Dolar/TL, TCMB’nin 23 Eylül’deki faiz toplantısından sonra yüzde 6 civarında yükselerek 9,3344 ile rekor kırmıştı. Bunu Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası oluşan sarsıntı takip etti. Dolar/TL kuru 9,37’nin üzerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Dolar/TL, 8 Ekim’den 19 Ekim’e kadar her gün rekor tazeleyerek 7 gün ile son 1 yılın en uzun rekor yükseliş serisini gerçekleştirdi. Dolar/TL, en son hem TCMB hem ekonomi yönetiminde değişikliklerin yaşandığı 2020 Kasım ayı öncesinde 23 Ekim’den 2 Kasım’a kadar art arda 8 gün rekor tazelemişti.