Dolar kuru düşüş trendine girse de hala 7 TL'nin üstünde
12 Mayıs Salı itibariyle 7.06'den işlem görmeye başlayan dolar/TL kuru düşüş trendini sürdürdüyor.Abone ol
Dolar/TL yeni güne 7 seviyesinin üstünde başlarken kamu bankalarının sermaye artışında yaşanacak artışlar önceki gece gündeme damgasını vurdu.
Dolarda son durum
Reuters tarafından geçen hafta servis edilen bir haberde kamu bankalarının sermaye artırım planı olduğundan bahsedilmişti.
Dolar - 7.0522 (%-0.27) Euro - 7.6213 (%-0.29) Altın - 385.531 (%-0.08)
1 milyar TL enjekte edilecek
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sermayesine toplamda 21 milyar TL enjekte edilecek. Sermaye artırımına giden bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor.
Yeni hamleyle birlikte Vakıfbank’ta da Varlık Fonu hissedar oldu. Varlık Fonu Ziraat Bankası’nın tamamına Halkbank’ta ise Özelleştirme İdaresi’nin hisselerine sahipti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Korona fırsatçılarının gözü döndü! Şehirlerarası yolcu taşımacılığında büyük tehlike