Dolar kuru düşüş trendine girse de hala 7 TL'nin üstünde

12 Mayıs Salı itibariyle 7.06'den işlem görmeye başlayan dolar/TL kuru düşüş trendini sürdürdüyor.

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Dolar/TL yeni güne 7 seviyesinin üstünde başlarken kamu bankalarının sermaye artışında yaşanacak artışlar önceki gece gündeme damgasını vurdu.

Dolarda son durum

Reuters tarafından geçen hafta servis edilen bir haberde kamu bankalarının sermaye artırım planı olduğundan bahsedilmişti.

Dolar - 7.0522 (%-0.27) Euro - 7.6213 (%-0.29) Altın - 385.531 (%-0.08)

1 milyar TL enjekte edilecek

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın sermayesine toplamda 21 milyar TL enjekte edilecek. Sermaye artırımına giden bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor.

Yeni hamleyle birlikte Vakıfbank’ta da Varlık Fonu hissedar oldu. Varlık Fonu Ziraat Bankası’nın tamamına Halkbank’ta ise Özelleştirme İdaresi’nin hisselerine sahipti.