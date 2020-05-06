Dolar kuru 7.15'i gördü! Doların saat 14.00 itibariyle son durumu

Sabah saatlerinde 7.12'ye tırmanan dolar kuru, daha sonra 7.15 TL'nin üzerine çıkarak 7.1580'i test etti. Saat 14.20 itibariyle dolar kuru aynı seviyelerde bulunuyor. Altın fiyatları da tırmanışta gram altın 390 liraya çıktı.

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Dün sabah saatlerinde 7.02'ye kadar çekilen dolar/TL, Merkez Bankası'nın swap limitlerini artıran düzenlemesi sonrası yükselişe geçerek 7.10 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,12'nin üzerine tırmanan dolar daha sonra 7.15 TL'nin üzerine çıkarak 7.1580'i test etti. Euro/TL ise 7,74'e kadar çıktı.

Doların saat 14.20 itibariyle son durumu şöyle:

Küresel piyasalar

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor. ABD borsaları dünü yüzde 1 civarı primli kapattıktan sonra bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde hafif artıda seyrediyor. Asya borsalarının genelinde de yükselişler dikkat çekiyor. Asya'da Çin ve Güney Kore borsaları tatilden dönerken; Japonya bugün de kapalı olacak.

Altın fiyatları da tırmanıyor

Bugün altın fiyatlarında da yükseliş var. Gram altının fiyatı 390 liraya çıktı. Çeyrek altın saat 14.20 itibariyle 638 lira oldu. İşte altın fiyatları:

