HABER /  EKONOMİ

Dolar kuru 7.15'i gördü! Doların saat 14.00 itibariyle son durumu

Sabah saatlerinde 7.12'ye tırmanan dolar kuru, daha sonra 7.15 TL'nin üzerine çıkarak 7.1580'i test etti. Saat 14.20 itibariyle dolar kuru aynı seviyelerde bulunuyor. Altın fiyatları da tırmanışta gram altın 390 liraya çıktı.

Abone ol

Dün sabah saatlerinde 7.02'ye kadar çekilen dolar/TL, Merkez Bankası'nın swap limitlerini artıran düzenlemesi sonrası yükselişe geçerek 7.10 seviyelerine kadar tırmanmıştı.

Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,12'nin üzerine tırmanan dolar daha sonra 7.15 TL'nin üzerine çıkarak 7.1580'i test etti. Euro/TL ise 7,74'e kadar çıktı. 

Doların saat 14.20 itibariyle son durumu şöyle:

Küresel piyasalar

Ekonomilerin açılmasına yönelik atılan adımlar küresel piyasalarda iyimserliği desteklemeye devam ediyor. ABD borsaları dünü yüzde 1 civarı primli kapattıktan sonra bu sabah itibarıyla ABD vadelilerde hafif artıda seyrediyor. Asya borsalarının genelinde de yükselişler dikkat çekiyor. Asya'da Çin ve Güney Kore borsaları tatilden dönerken; Japonya bugün de kapalı olacak.

Altın fiyatları da tırmanıyor

Bugün altın fiyatlarında da yükseliş var. Gram altının fiyatı 390 liraya çıktı. Çeyrek altın saat 14.20 itibariyle 638 lira oldu. İşte altın fiyatları:
altın fiyatları 6 mayıs2020

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kapalıçarşı esnaf sayısı açıklandı
Erdoğan'dan Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu! Olay yaratan yazı
Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş minik oğlunu boğarak öldürdü
Memur-Sen araştırma yaptı! İşte 4 kişilik ailenin açlık sınırı
O hayvanda bulunan antikor koronavirüsü engelliyor! Önemli araştırma
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaş ödeme takvimi mayıs ayında ne zaman ödenir?
Türkiye'de radyo yayıncılığının 93. yılı TRT ile kutlanıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlama tarihin açıkladı
Çocuklar Duymasın Yasemin kimdir Meriç Acemi yazdığı diziler hangisi?
Sumudica ve yardımcıları Gaziantep yolunda
2020 YKS sınavında görev alacak öğretmen başvurusu
Yorumlar 54 yorum