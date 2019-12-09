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Dolar haftaya yükselişle başladı! Analistler etkileyicecek gelişmeleri açıkladı

Dolar/TL, piyasaların açılış gününe yükselişle başlamasının ardından 5,7810'dan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolara uluslararası piyasalarda talebin artmasının etkisiyle paralel 5,7898'e kadar yükselen dolar/TL, Cuma gününü yüzde 0,46 artışla 5,77'den tamamladı. Dolar/TL, yükselişini yeni haftaya taşımasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,78'den alıcı buluyor.

Dolarda son durum

Analistler takip edilecek gelişmeleri açıkladı

Analistler, bu hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, Almanya'da dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Dolarda 5,80 direnç konumunda

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Altında son durum

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