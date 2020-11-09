Dolar haftaya sert düşüşle başladı! Dolar neden düşüyor işte son durum

Dolar Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişimi, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık yarışını önde tamamlaması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddiaları sonrasında yeni haftaya sert düşüşle başladı.

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Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 9 Kasım 2020 sabahına 8.35 lira bandında başladı. Ardından tekrar yükselişe geçip 8.42 seviyelerini gören dolar tekrar düşüşe geçti.

Saat 8:40 itibariyle piyasalar: Dolar 8.41'den işlem görürken, euro da 10.00 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları ise yükseliyor.

Döviz gece yarısı düşüşe geçti. Dolar/TL, spot piyasada 8.3537 lira alış fiyatı, 8.3608 lira satış fiyatıyla işlem gördü. Euro/TL ise 9.9332 lira alış fiyatı, 9.9474 lira satış fiyatıyla el değiştirdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; dolar/TL kuru geçen haftayı 8,5153 seviyesinden kapatmıştı. ABD seçimlerinin küresel olarak varlık sınıflarında yarattığı dalgalanma Türk Lirası’nı da etkilemiş, dolar/TL kuru 6 Kasım günü 8,5793 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Hafta sonu gelen sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 290 delege sayısına ulaşarak ABD başkanlığı için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşmış oldu. Biden’ın kazandığına işaret eden sonuçların ardında Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde gelişmiş ülke para birimlerinin dolar karşısındaki yükselişi devam etti.