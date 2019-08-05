Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 5.58 seviyende başladı. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasının güvenli varlıklara talebi artırmasıyla TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplar gözlenirken, yurtiçinde bugün açıklanacak olan enflasyon verisi izlenecek.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra, yapılan elektrik zammı nedeniyle aylık %1.6 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Haziran’daki %15.72’den %16.9’a yükselmesi bekleniyor.

Dolarda son durum

Aylık tahminler

Reuters’ın toplam 18 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; aylık tahminler %0.5 düşüş ile %2.50 artış, yıllık beklentiler %14.5-18 bandında yer alırken, yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki %15.25’ten %14.5’e geriledi.

Küresel piyasalarda durum

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal 300 milyar dolar tutarındaki ürüne 1 Eylül’den itibaren % 10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, bir aylık ticaret ateşkesinin bittiği gerekçesiyle tedirgin. Çin bunun karşısında savaşacağını açıkladı.

Neler oldu ve olacak?

-Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin ardından risk primindeki düşüşün TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

-Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.

-Diğer taraftan kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “B+”, görünümü ise “durağan” olarak teyit etti.

-Tahvil piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta %15.47 seviyesindeydi.