Dolar güne yükselişle başladı! 27 Aralık dolar kuru ne kadar olur?

Haftaya 5.94 ile başlayan dolar/TL'nin 5.90-5.95 bandındaki hareketliği devam ederken uzmanlar kurun bu bantta seyredeceğini söylüyor.

Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9329'dan tamamlayan dolar/TL kuru , 2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, 5,93-5,94 bandındaki hareketini haftanın son gününde de sürdürüyor.

Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,6050'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7185'ten satılıyor.

Analistler dolar/TL'nin 5,95 ve 5,90 bandında olacağını söylüyor

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2995, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1120 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç, 5,90'ın destek olarak takip edileceğini belirtti.