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Dolar güne rekor kırarak başladı! Dolarda zirve sürekli yenileniyor

Dolar güne rekor kırarak başladı! Dolarda zirve sürekli yenileniyor

Doların ateşi bir çıktı bir daha inmiyor. 9 lirayı aştıktan sonra kısa sürede 9.20 lirayı gören dolar bugüne de yeni bir zirve ile başladı. Halen de yükselmeye devam ediyor...

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Dolar güne 9.2140 liradan başlayarak yeni bir rekor kırdı. Ardından yükselmeye devam eden dolar 9.22 lira seviyesini de geride bıraktı. Saat saat yeni rekorlar gelmeye devam ediyor...

Haftanın son işlem gününe rekor kırarak başlayan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar sabahın ilk saatlerinde 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, yükselişini sürdürdü. 

Saat 09:50 itibariyle dolar 9.22 lira seviyesini de geride bırakarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Euro da 10.71 lira seviyesini geride bırakarak rekor kırmaya devam etti. 

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