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Dolar güne 6.92 seviyesinde başladı! 5 Ağustos dolar/TL kuru

Dolar/TL kuru yeni günde 6.92 lira civarında seyrediyor. Euro/TL ise 8.20 civarında seyrediyor.

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Dün güne 6.96 liradan başlayan dolar, 6.90'a kadar gerilemişti. Bunda ABD ekonomisine yönelik endişeler sebebiyle doların tüm dünyada zayıflaması etkili oldu.

Dolar yeni güne de 6.92 lira seviyesinden başladı. Euro/TL ise 8.20 civarında seyrediyor.

Takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

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