Dolar endeksi Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti

Dolar endeksi, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara başlamasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak riskli varlıklardan likit varlıklara yönelmesi sonucunda geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti.

Abone ol

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve buna karşı Tahran'dan gelen misillemeler Orta Doğu'da jeopolitik gerilimleri artırdı. ABD'nin İran'a hava saldırıları başlatmasıyla artan tansiyon, İran'ın yakın ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla sürdü.

Dünya genelinde büyük ölçüde yavaşlama eğilimi gösteren enflasyon sürecinin, Orta Doğu'da yükselen tansiyonla petrol fiyatlarının artmasından dolayı maliyet ve ham madde yönlü baskılarla yeniden hızlanabileceğine yönelik soru işaretleri gündeme geldi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini ötelerken, majör merkez bankalarının da "bekle-gör" politikası uygulayacağı tahmin ediliyor.

Dolar da jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bu süreçte güvenli liman varlık olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların likiditeye ulaşma isteği dolar endeksindeki yükselişin ana sebebi oldu.

Saldırılar başladıktan sonra yatırımcıların likit varlıklara yönelmesi altın gibi güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına talebin azalmasına neden oluyor. Altına talebin azalması dolara ihtiyacın daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu.

Enerji fiyatlarındaki yükselişlerin Avrupa'da resesyon olabileceğine yönelik riskleri de öne çıkarması avro üzerinde baskıyı artırdı ve bu durum dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş doların güçlenmesine neden olabilir

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının da doların güçlenmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti. Haftayı 99 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi 2025 sonuna göre yüzde 0,7 yükseldi.

Commerzbank FX ve Emtia Analisti Volkmar Baur, "Piyasa Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını artık fiyatlamış durumda. Fed'in daha az faiz indirimi yapması doları destekleyecektir." dedi.