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Dolar en sert haftalık kayıpları kaydetti! 2 Mart Pazartesi dolar ne kadar?

Dolar/TL, artan jeopolitik tansiyonla haftasonu illikit piyasada 6.2640'ü gördükten sonra 2 Mart Pazartesi gününe 6.2150 seviyesinde başladı.

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Dolar/TL koronavirüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile 6.26 seviyesinin üzerine çıkmıştı ancak bu sabah yeni 6.22 seviyesinin hemen altında başladı. Euro ise 6.89 seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor.

En sert haftalık kayıpları yaşadı

Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL haftanın son işlem gününde 6,22 seviyesinden işlem görüyordu. 

2 Mart Pazartesi altın fiyatları

Çeyrek altın: 533,82 Lira

Yarım altın: 1.066,62 Lira

Gram altın: 319,20 Lira

Cumhuriyet altını: 2.193,00 Lira

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