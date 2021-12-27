Dolar düşünce Migros gıda fiyatlarını indirdi! Ya, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı...

Meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 10 indirim : "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.