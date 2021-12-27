Dolar düşünce Migros gıda fiyatlarını indirdi! Ya, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı...
Zincir marketlerde beklenen indirim haberinin ikincisi Migros'tan geldi. Şok'tan sonra Migros da indirimler hızla rafa yansımaya başladı. Yazılı açıklama yapan Migros, indirime giren ürünleri açıkladı.
Doların sert bir şekilde düşmesinin ardından market fiyatlarının düşmediği eleştirileri arttı. Kamuoyunda yükselen şikayetler ve iktidarın sert uyarıları sonuç vermeye başladı. Zincir marketlerden indirim haberleri birbiri ardına geldi.
Şok marketlerinin temel tüketim malzemelerinde indirime gitmesinin ardından Migros da indirim kervanına katıldı. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle raflara yansıdı.
Migros yazılı açıklamasında, üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 10 indirim : "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.