Dolar düşer mi euro bugün kaç lira? Altın fiyatları inişe geçti

Dolar/TL güne dünkü seviyelerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.81'in hemen üzerinde başlarken, piyasada seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin baskısı sürüyor.

Dolar/TL dün günü 5.81 civarında tamamladıktan sonra bugün saat 09:23'de 5.81'i gördü. Aynı saatte euro/TL ise 6.5715 seviyesindeydi. TL dün küresel piyasalardaki genel olarak iyimser havadan yararlanamadı ve dolar karşısında yüzde 0.7 değer kaybederken benzer para birimleri genelinde ise anlamlı bir değişim yaşanmadı.

TL'nin Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5 oldu. Seçimden bu yana kayıp yüzde 4.6'yı, yılbaşından bu yana ise yüzde 9.1'i buldu.

Saat 10.30 itibariyle dolar - sterlin ve euro :

Dolar düşer mi?

Analistler son dönemde TL'nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleri TL'de satış baskısı ve benzer para birimlerinden negatif ayrışma yaratıyor.

Altın fiyatları



Trump ile sürpriz buluşma

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede S-400, ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı. "Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştik" diyen Albayrak, Trump'ın S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili "gayet makul bir bakış açısı sergilediğini" söyledi.

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen dün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalarda ise, Wall Street'in ABD'de beklentilerin altında gelen banka bilançoların etkisiyle düşüş kaydetmesiyle Asya borsaları dokuz ayın zirve seviyesinin altında seyrediyor ancak küresel ekonominin daha sert gerilemeden kaçınabileceğine dair işaretler kayıplarını sınırlamasına destek oldu.