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Dolar çıldırdı! Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.85'i aştı! Merkez Bankası faiz indirmişti

Dolar çıldırdı! Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.85'i aştı! Merkez Bankası faiz indirmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından yükselişe geçen dolar bu sabah piyasaların açılmasıyla birlikte adeta roket gibi fırladı. Dolar 8.85 ile tarihinin en yüksek noktasına çıktı..

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Merkez Bankası'nın 1 puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından dolarda yükseliş devam ediyor. Faiz indiriminin ardından yeni güne 8,76 ile başlayan dolar/TL, rekor üstüne rekor kırarak 8.85'ten işlem görüyor.

Dolar dün güne 8,63 seviyesinden başladıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 8,80'ni aşmış ardından 8,76 seviyesine çekilmişti.

Euro ise güne 10,34 liradan başlarken, dün günü 10,30 liradan kapattı. Dün güne 10,11 seviyelerinden başlayan euro, faiz kararının ardından 10,30'u aşmış, ardından 10,28 seviyesine çekilmişti.

TCMB dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı kararla yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 18 olarak güncellemişti.

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