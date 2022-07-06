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Dolar çıldırdı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor

Dolar çıldırdı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor

Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşmış, ancak gece tekrar 17 liranın altına inmişti. Yeni güne 17 lira sınırının üzerinde başlayan dolar saat 10:30 itibariyle 17.17 lirayı aştı. Gram altın da dolarla birlikte yükseliyor.

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Doların ateşi düşürülemiyor. Dolar kuru BDDK kararı sonrası 17.3596 TL'den gerilediği 16.5433 TL seviyesinden başladığı yükselişini sessiz sedasız sürdürüyor. Dün piyasaların kapanmasına yakın 17 lira sınırını aşan dolar gece 17 liranın altına inmişti. Dolar 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününe 17,0369 TL'den, euro ise 17,457 TL'den başladı. Dolar yeni güne 17 liranın üzerinde başladı. 

Saat 10:30 itibariyle piyasalar: Doların freni patladı. Güne 17 liranın üzerinde baylayan dolar 17.17 lirayı aştı. Euro da 17.64 liranın üzerine çıktı.

Saat 10:0 itibariyle piyasalar: Dolar dakika dakika yükselişini sürdürdü. Dolar saat 10:00 itibariyle 17.11 liranın üzerine çıkarken, Euro da 17.59 liranın üzerine çıktı. 

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: güne 17.03 TL'den başlayan dolar yükselişini sürdürüyor. Dolar saat 09:30 itibariyle 17.10 liranın üzerine çıkarken, Euro da 17.55 liranın üzerine çıktı. 

Gram altında son durum: Gram altın saat 10:00 itibariyle 973 liradan satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 1.591 lira oldu. Gram altın dolardaki yükselişten destek alarak yükselişini sürdürüyor.

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