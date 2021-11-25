Dolar bu kurdan alınır mı satılır mı diyenlere Tunç Şatıroğlu'ndan önemli uyarı

Bugün dolar kurunda aşağı yönlü hareketlenme var. Peki Türk lirası olanlar bu kurdan dolar almalı mı? Doları olanlar satmalı mı? Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu elinde altın ve dolar olanlar için bomba tüyolar verdi.

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Dolar ve eurodaki oynaklık bugün de devam ediyor. Aşağı yönlü düzeltmeler gözlenirken, elinde doları olanlar 'bu kurdan satalım mı', Türk lirası olanlar ise 'bu kurdan dolar alalım mı' sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşın aklındaki bu soruya Piyasa analisti Tunç Şatıroğlu cevap verdi. Tunç Şatıroğlu'na göre hükümet faiz indirmeye devam edeceği için dolar düşse bile yine yükselecek.

Tunç Şatıroğlu 'dolar almalı mı satmalı mı sorusuna şu yanıtı veriyor :

-Ben bir aşırılıklar oldu diye anlattım. Buralardan düzeltme gelmesi lazım. Bu işlerden anlamıyorsanız yapmayın da dedim. Akşamına yangına benzin döken açıklamalar gelince aldı başını gitti. Bizim yaptığımız analiz bir konuşma ile bozulabiliyor.

"Faiz daha da inecek böyle kalmayacak"

-Bugün bir yangına benzin dökecek konuşma ya da görevden alma istifaya zorlama olmazsa söylemek zorundayım bunlar piyasayı zorluyor. Böyle durumda ben satmam. Faiz daha da inecek. Böyle kalmayacak. 12'nin de altına gelecek gözüküyor.100 baz puan indirmekle iş bitmeyecek.

"Dolarınızı da altınınızı da satmayın"

Dolarınızın satmayın, gram altınınıza satmayın. Ben altının da gümüşün de çıkacağını ons bazında çıkacağını düşünüyorum. En kötüsünün de geride kaldığını düşünüyorum.

Dolar/TL de geri gelme yaşandı. 12.90 hedefimiz vardı oda geldi ve geri döndü. 12.82'de kapatmış olduğu için 12.90'dan geri döndük diyoruz. 11.72-11.66 bölge destek olmuştur. Konuşmalar olmasaydı kur pazartesi günü daha iyi yerlere çekilebilirdi.

"12.23'ün üzerinde almalısınız"

Alım mı diye soruluyor. Diyelim ki almadınız beklediniz ama 12.23'ün üzerinde kapanıyorsa almalısınız. 12.23'ün altında kalıyorsa o zaman bekleyebilirsiniz. 11.67'nin altında kapandığı zaman düzeltme başlıyor derim. Düzeltme başladığında da ben satmam. Alacaksınız tutacaksınız başka yolu yok. Faiz daha da inecek işin sonu iyiye gitmiyor. 12.40'ın üzerine çıkıyorsa alın daha da fazla beklemeyin.