Dolar birden fırladı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor

Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşmış, ancak gece tekrar 17 liranın altına inmişti. Yeni güne 17 lira sınırının üzerinde başlayan dolar saat 09:30 itibariyle 17.10 lirayı aştı. Gram altın da dolarla birlikte yükseliyor.

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Doların ateşi düşürülemiyor. Dolar kuru BDDK kararı sonrası 17.3596 TL'den gerilediği 16.5433 TL seviyesinden başladığı yükselişini sessiz sedasız sürdürüyor. Dün piyasaların kapanmasına yakın 17 lira sınırını aşan dolar gece 17 liranın altına inmişti. Dolar yeni güne 17 liranın üzerinde başladı.

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: Dolar 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününe 17,0369 TL'den, euro ise 17,457 TL'den başladı. Dolar dakika dakika yükselişini sürdürdü. Dolar saat 09:30 itibariyle 17.10 liranın üzerine çıkarken, Euro da 17.55 liranın üzerine çıktı.

Gram altında son durum: Gram altın saat 09:30 itibariyle 970 liradan satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 1.586 lira oldu. Gram altın dolardaki yükselişten destek alarak yükselişini sürdürüyor.