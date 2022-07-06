BIST 2.371
DOLAR 17,13
EURO 17,59
ALTIN 971,09
HABER /  EKONOMİ

Dolar birden fırladı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor

Dolar birden fırladı! Tekrar 17 liranının üzerine çıkan dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor

Dolar dün 17 lira kritik sınırını aşmış, ancak gece tekrar 17 liranın altına inmişti. Yeni güne 17 lira sınırının üzerinde başlayan dolar saat 09:30 itibariyle 17.10 lirayı aştı. Gram altın da dolarla birlikte yükseliyor.

Abone ol

Doların ateşi düşürülemiyor. Dolar kuru BDDK kararı sonrası 17.3596 TL'den gerilediği 16.5433 TL seviyesinden başladığı yükselişini sessiz sedasız sürdürüyor. Dün piyasaların kapanmasına yakın 17 lira sınırını aşan dolar gece 17 liranın altına inmişti. Dolar yeni güne 17 liranın üzerinde başladı. 

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: Dolar 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününe 17,0369 TL'den, euro ise 17,457 TL'den başladı. Dolar dakika dakika yükselişini sürdürdü. Dolar saat 09:30 itibariyle 17.10 liranın üzerine çıkarken, Euro da 17.55 liranın üzerine çıktı. 

Gram altında son durum: Gram altın saat 09:30 itibariyle 970 liradan satılırken, çeyrek altının satış fiyatı 1.586 lira oldu. Gram altın dolardaki yükselişten destek alarak yükselişini sürdürüyor.

İlgili Haberler
Dolar yine 17 lirayı aştı! İslam Memiş, 'dolar 6 lira olacak' diyen Şakkadanak Batırel'e çok sert çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
EYT'de 1999 ve sonrası sigortalılara kötü haber! İşte EYT'den faydalanmak için 'prim, yıl, yıpranma' formülü
Foto Galeri EYT'de 1999 ve sonrası sigortalılara kötü haber! İşte EYT'den faydalanmak için 'prim, yıl, yıpranma' formülü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni
Zeynep Erkunt Armağan neden öldü hastalığı neydi? Zeynep Erkunt Armağan ölümü gerçek nedeni
Petrol fiyatları yükselirken OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo öldü
Petrol fiyatları yükselirken OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo öldü
Nihat Altınkaya evli mi eşi İmge Altınkaya kimdir, ne iş yapar? Nihat Altınkaya boşandı mı?
Nihat Altınkaya evli mi eşi İmge Altınkaya kimdir, ne iş yapar? Nihat Altınkaya boşandı mı?
Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli
Canan Karatay sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz dedi altından daha değerli
Fenerbahçe'de Emre Mor şoku 13 dakika sahada kalabildi
Fenerbahçe'de Emre Mor şoku 13 dakika sahada kalabildi
Denizli'de yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga mahalleli ayağa kalktı
Denizli'de yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga mahalleli ayağa kalktı
Nihat Altınkaya kaç yaşında aslen nereli babası neden öldü, kimdir?
Nihat Altınkaya kaç yaşında aslen nereli babası neden öldü, kimdir?
Dolar yine 17 lirayı aştı! İslam Memiş, 'dolar 6 lira olacak' diyen Şakkadanak Batırel'e çok sert çıktı
Dolar yine 17 lirayı aştı! İslam Memiş, 'dolar 6 lira olacak' diyen Şakkadanak Batırel'e çok sert çıktı
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den PKK propagandası yapan Sol partiye tepki kabul edilemez
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den PKK propagandası yapan Sol partiye tepki kabul edilemez
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehidimiz var