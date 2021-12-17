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Dolar birden fırladı 16 lirayı gördü! 17 Aralık 2021 dolar, euro ve gram altın fiyatları

Dolar birden fırladı 16 lirayı gördü! 17 Aralık 2021 dolar, euro ve gram altın fiyatları

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası 15.74 lirayı gören dolar bu sabah yeniden yükselmeye başladı ve 16 lirayı aştı. Saat 09:30 itibariyle dolar 15.93 liranın üzerine çıkarken, euro da 17.81 lirayı aştı. İşte piyasada son durum...

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Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve sürekli yükseliyor. Faiz indirim kararının ardından dün dolar 15,74'ü, euro ise 17,84'ü görmüştü. 17 Aralık cuma gününe ise dolar 15,68 euro ise 17,81 liradan başladı. Çok kısa zamanda dolar 16 lira sınırına dayandı.

Dolar 16 lirayı gördü euro 18 lirayı aştı...

Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.68 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaptı. Saat 09:10 dolar 15,96 euro ise 18,06 liradan işlem gördü. Saat 09:20'de dolar 15,93 euro ise 18,07 liradan işlem gördü. Dolar saat 09:00'da ise 16 lirayı aştı. Gram altın 924 lirayı aşarken çeyrek altın 1.511 liradan satılıyor.

Dün gün içinde kaça kadar çıkmıştı?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.
Dolar/TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.
Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.
Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.

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