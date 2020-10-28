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Dolar, altın, euro rekor seviyelerde! Dolarda yeni zirve 8.25

Hafta başında 8 lira barajını aşan dolar kuru, güne yine rekor seviyeden başladı. Dolar/TL 8.25 seviyesine yükselirken euro da 10 TL'ye doğru gidiyor. Öte yandan rekor üstüne rekor kıran altının gram altının fiyatı 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

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Dolar kuru haftanın üçüncü işlem günü olan 28 Ekim 2020 Çarşamba günü yükselişini sürdürdü. 

Altın fiyatları da döviz kurları da güne yeni rekor seviyelerde başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 8.25 TL'den, euro 9.70 TL'den işlem görüyor. 

11:36'da durum

09:36'da durum

Yüzde 3 civarında değer kaybetti

Türk Lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 3 civarında değer kaybederek 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla düşen para oldu.

Altın fiyatları 28 Ekim

- Altın fiyatları da rekor tazeledi.

- 500 lirayı da aşan gram altının satış fiyatı 505 lira.

- Çeyrek altın 825 lira.

- Tam altın bin 270 liraya ulaştı.

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