Dolar 8 TL'yi test etti dolar/TL kurunda son durum

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından bir süre 8 TL'den işlem gördü.

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Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alınması sonrası piyasalarda sert dalgalanma sürüyor.

Dün, en düşük 7,9000 en yüksek 7,9975 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,9504'ten tamamlamıştı.

8 TL'yi aştı sonra düştü

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.44 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 8,0060'tan işlem gördü. Saat 10.55'te dolar kuru 7.98 TL seviyelerine indi.

Avro 9.43 TL'den satılıyor

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 9,4355'ten, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kazancıyla 11,0030'dan satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1777 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirtti.

Risk priminde 463 baz puan seviyesi görülürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 20'nin altında.

Hafta başında döviz mevduatlarında düşüş 6 milyar doları aştı

Geçen hafta artış kaydeden döviz mevduatları bu haftanın ilk işlem gününde ise sert düşüş kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Pazartesi günü döviz mevduatları 6,1 milyar dolar azalarak 250 milyar doların altına geriledi.

Altının gram fiyatı 444 liradan işlem görüyor

Dün dolar kurundaki yükselişe karşın, ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle 440,2 liraya gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441,4 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 726 lira

Gram altın, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 443,6 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 lira, Cumhuriyet altını da 2.965 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük azalışla 1.726,6 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,1 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Son 3 günlük yükselişinin ardından bugün dar bir bantta hareket eden dolar endeksi ve yüzde 1,65'in üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin emtia fiyatlarının yönü açısından önem taşıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.